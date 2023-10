Mourinho: “Lukaku alla Roma no, Çalhanoğlu dal Milan all’Inter sì? Perché?”

Roma, le parole in conferenza stampa di José Mourinho

"Lukaku giocherà domani. Per noi è importante e, senza Pellegrini e Dybala, diventerà ancora più importante. Non sapevo che Lukaku fosse così importante a Milano perché quello che ha fatto lì, vincendo uno scudetto e altre coppe, lo hanno fatto duecento giocatori nella storia dell'Inter. È interessante da vedere perché Lukaku, passato dall'Inter alla Roma per aiutare il suo mister, è un dramma. Calhanoglu, che è andato dal Milan all'Inter, è una meraviglia. Qualche anno fa Cannavaro, così come Vieri, nessun problema. Lukaku alla Roma è diventata una cosa che mi spaventa perché non pensavo significasse così tanto nella storia dell'Inter".