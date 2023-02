Monza, Palladino: “Ho visto Milan-Torino, cercheremo di impensierirli”

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al prossimo impegno contro il Milan

Il Monza, nel pomeriggio di domenica 12 febbraio, ha vinto sul campo del Bologna per 0-1 grazie alla rete di Giulio Donati. Al termine della sfida il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa, toccando anche il tema della prossima sfida contro il Milan. L'allenatore ha detto di aver seguito la sfida tra i rossoneri e il Torino, augurandosi di mettere in difficoltà l'undici di Stefano Pioli. Di seguito le sue parole.