In vista dell'attesissimo incontro tra Monza e Milan, in programma domani, sabato 2 novembre, possiamo confermare che non sono previste attività mediatiche prima del match. Di conseguenza, non si terrà la conferenza stampa pre-partita di Mister Paulo Fonseca.