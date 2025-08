Modric: “Il mio obiettivo? Qui per vincere altre coppe con il Milan”

Ore 17:00, Casa Milan apre le porte all'entusiasmo. È il momento della presentazione ufficiale di Luka Modric, il nuovo, attesissimo rinforzo per il centrocampo rossonero. Il fuoriclasse croato, arrivato a parametro zero dal Real Madrid in questa sessione di calciomercato, ha incontrato i media e i tifosi milanisti con un sorriso, pronto a iniziare la sua avventura in Serie A. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: