Milan, Vranckx si presenta in conferenza stampa: data e ora / PM News

Aster Vranckx, nuovo centrocampista del Milan, si presenterà in conferenza stampa. Ecco data e ora dell'evento

Arrivato all'ultimo giorno di calciomercato, Aster Vranckx è pronto a presentarsi ufficialmente alla stampa come nuovo giocatore del Milan. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione la conferenza avrà luogo domenica 11 settembre alle ore 14 in quel di Milanello.