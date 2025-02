Milan-Verona, Zanetti: “Loro dominio sterile, ma noi troppo poco”

Su Ibrahimovic che ha detto che il Milan ha dominato e sui cambi in chiave di condizione atletica: "I cambi sono stati praticamente obbligati. Ci hanno fatto correre parecchio con le qualità che hanno non possiamo fare possesso. Dobbiamo fare una partita umile. Una punta in meno, ma una mezza punta. Non abbiamo fatto barricate, ma invece che due punte, una e mezza. Abbiamo avuto qualche ripartenza, ma potevamo fare meglio. Al di là del dominio, sterile per merito nostro, Montipò non ha fatto grandi parate. Poi non era sufficiente per vincere. Non vedo avvisaglie di condizione, tranne per chi è arrivato all'ultimo. Livramento è stato fuori 15 giorni e ha bisogno di rientrare, ma non vedo problemi particolari".