Verona, Tudor: “Il Milan ha fatto una bella ripresa, c’è rammarico”

Igor Tudor, tecnico gialloblu, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Verona, partita dell'8° turno della Serie A 2021-2022

Sulla partita persa: "Chiaro che c’è rammarico dopo un bellissimo primo tempo. Il Milan ha fatto una bella ripresa, noi ci siamo abbassati troppo e abbiamo preso tre gol. Dispiace perché un punto almeno lo avremmo meritato, ma nel calcio il merito non esiste. I giocatori secondo me hanno spinto e hanno dato tutto quello che avevano. Dobbiamo lavorare e crescere ancora. Speriamo la prossima volta con due gol di vantaggio di portare almeno un punto a casa. Il Milan ha messo in campo grande energia nel secondo tempo, noi non siamo riusciti a restare alti. Dispiace molto per i ragazzi perché hanno dato tutto, ma non c’è tempo di piangerci addosso: abbiamo subito la Lazio in casa alla prossima".