Milan-Verona, Pioli: “Krunic? E’ uno di quelli che ha fatto un passo avanti”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Verona, ha parlato del recupero di Rade Krunic, protagonista di un ottimo avvio di stagione

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Verona, ha parlato del recupero di Rade Krunic, protagonista di un ottimo avvio di stagione. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Molto importante il suo recupero. Aveva iniziato bene la stagione. E' uno di quelli che ha fatto un salto in avanti. Abbina qualità e quantità. Può fare il trequartista". Le Top News di oggi sul Milan: novità importante di formazione, Rebic non sta bene