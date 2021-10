Milan-Verona, Pioli: “Ibrahimovic? Domani decideremo se sarà convocato”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Verona, ha parlato delle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic. Sarà convocato? Le dichiarazioni

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Verona, ha parlato delle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic. Sarà convocato? Le dichiarazioni in conferenza stampa: "Meglio. Ha iniziato sul campo ieri. Penso che l'allenamento di domani sarà importante. Domani decidiamo se sarà convocato, in caso sarà importante. La sua condizione è in crescita". Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud e non solo: ecco gli ultimi aggiornamenti di Stefano Pioli in conferenza