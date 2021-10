Milan-Verona, Pioli: “Gioca Tatarusanu, è un ottimo portiere”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Verona, si è detto dispiaciuto per l'infortunio di Mike Maignan e ha parlato della titolarità di Ciprian Tatarusanu

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Verona, si è detto dispiaciuto per l'infortunio di Mike Maignan e ha parlato della titolarità di Ciprian Tatarusanu. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Ci dispiace tantissimo per Mike, l'abbiamo rivisto ieri. Tornerà ancora più forte di prima, è giusto sottolineare il suo ingresso dentro la squadra. Ho tanta fiducia in Tatarusanu, ma dobbiamo sfruttare sempre al meglio le caratteristiche dei nostri giocatori. Giocherà domani. È un ottimo portiere e sfrutterà l'occasione". Novità importantissima di formazione: Daniel Maldini titolare. Altra assenza importante