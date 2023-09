Milan-Verona, Pioli: “Difesa a tre? Usata per l’emergenza terzini”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo Milan-Verona. Le sue parole sul modulo a tre in difesa

"L'ho utilizzata in emergenza per non avere terzini. Ho pensato che per il tipo di partita poteva starci. Musah ci sta a tutta fascia. La squadra è stata brava, l'abbiamo preparata ieri mezz'ora. Speravamo di recupere uno dei due. Non sono i sistemi di gioco che fanno vincere le partite, ma i principi".