Milan-Verona, Juric: “Abbiamo dominato fino all’espulsione”

NEWS VERONA – Ivan Juric, tecnico gialloblu, ha commentato l’esito della sfida Milan-Verona di ‘San Siro‘ in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni di Juric: “Abbiamo l’obiettivo della salvezza e dobbiamo pensare in questo modo. Può succedere di tutto, dobbiamo pensare di partita in partita. I primi 20-25 minuti del secondo tempo abbiamo dominato fino all’espulsione di Sofyan Amrabat. Sono molto contento che i miei ragazzi hanno capito che bisogna lottare e far di tutto per non prendere gol: sono stati veramente bravi. Oggi abbiamo incontrato grandissimi giocatori”. Per le pagelle stilate dalla redazione di ‘PianetaMilan.it‘ al termine del match tra i rossoneri ed i gialloblu, continua a leggere >>>

