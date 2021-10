Milan-Verona, data ed orario della conferenza di Pioli | Serie A News

Sabato sera si giocherà Milan-Verona, partita dell'8° turno della Serie A 2021-2022. Ecco quando si svolgerà la conferenza di Stefano Pioli

Sabato sera, alle ore 20:45, si svolgerà a 'San Siro' la sfida Milan-Verona, partita dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022. Il match sarà presentato in conferenza stampa dal tecnico rossonero, Stefano Pioli, nella giornata di venerdì 15 ottobre, alle ore 14:00, presso il centro sportivo di Milanello. La conferenza di Pioli potrà essere seguita, in diretta, sui canali ufficiali del Milan e, logicamente, in diretta testuale su 'PianetaMilan.it'.