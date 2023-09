Milan-Verona, Pioli: “Reijnders da regista? Può giocarci, così come Adli”

Manca sempre meno alla quinta giornata della Serie A 2023-24 . Il Milan scenderà in campo domani: a San Siro, alle ore 15:00, arriverà il Verona . Il Diavolo arriva da due gare toste: la sconfitta nel derby e lo 0-0 di Champions contro il Newcastle. Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro gli scaligeri di Baroni. Ecco un estratto delle sue parole su Reijnders e il suo possibile impiego da regista .

"Può giocare in quella posizione, così come può giocare Adli. Vedremo quando. Non siamo dipendenti da un singolo giocatore, ma dall'intensità, dalla qualità che riusciamo a mettere in campo". LEGGI ANCHE: Le parole di Stefano Pioli alla vigilia della partita tra Milan e Verona