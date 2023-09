Milan-Verona, Pioli: “Leao? Sta facendo di tutto per diventare un campione”

Lo stimolo che addice per Leao in questo momento: "Il Newcastle non ha chiuso né aperto niente. Volevamo vincere e non ci siamo riusciti. Ci teniamo i limiti e le cose positive. Dobbiamo continuare nel nostro percorso, focalizzandoci sulle situazioni in cui non siamo ancora così attenti. Leao sta facendo tutto per diventare un campione, deve continuare così. Per diventare un campione passi da prestazioni eccellenti e altre meno, ci si aspetta sempre la giocata. Deve gestire la pressione, ma sta facendo passi importanti". LEGGI ANCHE: Le parole di Stefano Pioli alla vigilia della partita tra Milan e Verona