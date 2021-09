Milan-Venezia, Zanetti fan di Ibrahimovic: “Ho il suo poster in camera”

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, si è detto dispiaciuto di non poter affrontare Zlatan Ibrahimovic. Il retroscena sul poster in camera

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, si è detto dispiaciuto di non poter affrontare Zlatan Ibrahimovic. Ecco inoltre il retroscena sul poster in camera rivelato in conferenza stampa: "È uno dei più rappresentativi del mio campionato, basti pensare che ho il suo poster in camera di quando ci ho giocato contro e mi ha tirato una gomitata in bocca, sarebbe stato emozionante per qualche ragazzo giocarci. Per il 99% delle persone abbiamo già perso, dobbiamo cercare di contrastare tutte le armi loro, ma anche pensare a come far male. Se pensiamo di fare una partita solo difensiva allora faremo 90 minuti da spettatori, anche se per portare via punti dobbiamo essere perfetti, loro imperfetti, e in più avere fortuna". Ecco la probabile formazione di Stefano Pioli per Milan-Venezia: leggero turnover rossonero