Milan-Venezia, Gabbia: “L’importante è che sia gol del Milan”

Come si è trovato con Pavlovic e se se la sente di fare il centrocampista: "Mi sono trovato bene, mi trovo bene con tutti i miei compagni. Ci completiamo. L'intesa tra di noi può solo migliorare. Spero non serva che io faccia il centrocampista".

Come si sentono con Fofana, se più protetti: "Intelligentissimo. Ha capito subito cosa vuole il mister. Si vede come lavora bene e ci aiuta, ma anche gli altri. Se lavoriamo tutti insieme".

Sulla fase difensiva del Milan e sul lavoro fatto in settimana: "Ha un'idea chiara, vuole una linea compatta e che lavori insieme. Siamo stati molto alti. Eravamo molto corti. Penso che il Mister sia soddisfatto. Se ha delle accortezze da dirci, lo farà in settimana".

Sulla Curva: "Non ci lasciano mai da soli. Non erano contenti di come avevamo iniziato l'anno, ma neanche noi. Come sempre sono stati eccezionali. Oggi lo stadio era pieno. Possiamo ringraziarli e fare il meglio".