Milan, Fonseca: “Abbiamo studiato il Venezia, sulle caratteristiche…”

Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di sabato 14 settembre contro il Venezia . Il Milan è costretto a vincere ma il tecnico portoghese è fiducioso. Conosce gli avversari e ha studiato i punti dove il suo Milan ha sbagliato nelle ultime partite. Ecco le sue parole:

"Il Milan deve vincere sempre, non solo domani. Ho guardato il Venezia, è una squadra che in contropiede è pericolosa, ma noi siamo migliorati dal Parma alla Lazio. Con il Parma abbiamo sofferto, ma con la Lazio siamo migliorati. Non abbiamo avuto problemi in partenza, ma come organizzazione. Sappiamo le caratteristiche del Venezia."