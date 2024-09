Milan-Venezia, Fonseca: “Dobbiamo ancora crescere tanto”

Sulla sconfitta del Liverpool e sulla partita di martedì: "Le vittorie portano sempre fiducia. Per me quando giochiamo contro squadre come il Liverpool sono sicuro che sono tutti motivati. Il problema è quando giochiamo col Venezia, mi è piaciuto l'atteggiamento di oggi. Sono tranquillo per l'atteggiamento di martedì. Anche se oggi il Liverpool ha perso resta una grande squadra, tra le più forti d'Europa".

4 gol in mezz'ora dal '58, sull'abbraccio a Rafa Leao e Theo Hernandez, su Abraham che va a battere e il non prendere gol: "Mi ha emozionato tutto. Avere questi momenti in cui siamo squadra sono importanti. Vedere un Rafa Leao aiutare, vederlo diverso. È positivo. Non è perché oggi abbiamo vinto che non abbiamo da migliorare. Dobbiamo crescere per essere più intensi. Sono soddisfatto, ma voglio più continuità".