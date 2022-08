Milan-Udinese, Pioli: “Stiamo bene, domani test contro la Primavera”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Udinese, partita della 1^ giornata della Serie A 2022-2023. Queste alcune dichiarazioni dell'allenatore: "Abbiamo fatto le stesse settimane e gli stessi carichi di lavoro dello scorso anno. È andato tutto bene. Ogni anno devi essere pronto subito per giocare con ritmo e intensità. Puoi allenarti finché vuoi, ma le partite ti danno il ritmo. La condizione deve crescere, ma stiamo bene per essere il 13 agosto. Domani giocheremo contro la Primavera con quelli che non hanno giocato. Ora abbiamo due settimane pulite, poi si gioca ogni tre giorni". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>