Milan-Udinese, Pioli: “Sarà una stagione particolare, bisogna partire bene”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa (QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI) alla vigilia di Milan-Udinese, gara d'esordio dei rossoneri nella Serie A 2022-23. Queste le sue dichiarazioni sulle favorite e sul Mondiale in Qatar, che certamente influenzerà i campionati: "Sicuramente particolare come stagione, unica. Oggi ho fatto vedere tutto il calendario, per molti sono più di 20 partite in 90 giorni. Bisogna avere un atteggiamento di disponibilità e che tutti si sentano disponibili. Sarà un campionato particolare e in tre mesi ci giochiamo già tanto. Bisogna partire bene. Abbiamo fatto tutto ciò che volevamo per la preparazione e i giocatori stanno tutti bene, siamo pronti. Sarà un campionato equilibrato e sarà difficile per tutti migliorare i punti dell'anno scorso. Sono migliorate tutte le prime sette e sono cresciute tanto le squadre di metà classifica. Sarà equilibrato e competitivo. Tante vogliono e possono vincere".