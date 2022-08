Milan-Udinese, Pioli: “Rebic, Messias e Bennacer continui e ad alto livello”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese, gara d'esordio nella Serie A 2022-23

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa (QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI) alla vigilia di Milan-Udinese, gara d'esordio dei rossoneri nella Serie A 2022-23. Queste le sue dichiarazioni sui calciatori maggiormente cresciuti nel ritiro estivo: "Se vogliamo fare nomi sicuramente Messias, Rebic e Bennacer sono stati i più continui e con prestazioni di alto livello. Ma tutti hanno avuto voglia di competere. Il calcio sta evolvendo velocemente. Prima si diceva che il calcio d'agosto non contava nulla. Ora contano le amichevoli, ma c'è anche l'inizio del campionato". Difesa, pronto un gran colpo per il Milan? Le ultime news di mercato >>>