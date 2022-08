Milan-Udinese, Pioli: “Dovevamo e potevamo giocare meglio”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato alla TV ufficiale del club dopo Milan-Udinese, partita della 1^ giornata della Serie A 2022-2023. Queste alcune dichiarazioni: "Devo dire che abbiamo cercato di complicarci la vita in due situazioni, nei gol presi. Anche la gestione palla poteva essere migliore. Dovevamo e potevamo giocare meglio. Ma abbiamo giocato da squadra per 95', abbiamo segnato quattro gol, che sono tanti, e ne potevamo fare altri. Alcune cose sono andate bene, altre sono andate meno bene. Dobbiamo lavorare con qualità in alcune situazioni". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>