Milan-Udinese, Pioli: “Coltiviamo l’entusiasmo per trarne energia”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese, prima partita della Serie A 2022-2023 in programma domani pomeriggio, alle ore 18:30, a 'San Siro' (LEGGI QUI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE). Interrogato dai cronisti presenti su come riparte il Milan in vista di questa stagione, con l'entusiasmo tra la fine dell'annata 2021-2022 e l'inizio di questa da mediare, Pioli ha risposto quanto segue.