Milan-Udinese, Pioli: “Adli e De Ketelaere? Possono giocare insieme”

Sull'avversaria di domani, l'Udinese, invece Pioli mette in guardia i suoi calciatori: "Dobbiamo muoverci bene senza palla e non dare riferimenti. Muoverci bene anche con la palla, ma senza palla sarà fondamentale. Dovremo essere compatti e precisi, avendo il dominio. Non dico di non farli giocare perché è impossibile, ma avere comunque un controllo. L'Udinese è una squadra forte e preparata bene, che non ha cambiato modo di giocare e lo scorso anno non l'abbiamo battuta".