Milan, Fonseca: “Credo nei nostri giovani. Liberali domani sarà con noi”

Su Liberali inserito tra i migliori 2007 e cosa gli manca: "Ho sempre detto, dal primo giorno, che credo molto nei giovani che abbiamo qui. Sono tanti che hanno molta qualità. Penso che il Milan ha preparato bene, con Milan Futuro, uno spazio importante per questi giovani. Non facile la transizione. C'è Milan Futuro per far crescere questi giocatori. Liberali ha giocato le amichevoli contro il Real Madrid, il Barcellona... Ovviamente sono amichevoli, ma per me è stato chiaro che è di gran futuro. Se continua a lavorare umilmente può essere un giocatore importante. Quando non lo so, ma so che lavora con noi e questa settimana ha lavorato con noi. Ha grandi qualità, ma deve continuare a crescere. Se abbiamo l'opportunità di portarlo con noi e farlo giocare deve essere, come per tutti, il momento giusto. Altrimenti poi diventa difficile per loro. CIò che posso dire di Liberali è che domani sarà con noi".