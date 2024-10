Milan, Fonseca: “A Firenze è mancata l’aggressività. Contro l’Udinese…”

Se il cambiamento è difficile sul piano psicologico, tecnico o tattico: "Tutti. Sono collegati. Possiamo parlare di tattica... Però con la Fiorentina non abbiamo perso per problemi tattici. Per me è di più. Penso che noi non abbiamo avuto la cattiveria, la voglia di correre più di loro. È anche in testa. Possiamo lavorare, ma la cosa più importante da vedere è stata che non siamo stati aggressivi e non è tattica. Dobbiamo correre più di loro".LEGGI ANCHE: Milan, Fonseca chiama: la squadra risponderà? Servono aggressività e…