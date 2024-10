Milan, Fonseca: “Dobbiamo prenderci la responsabilità quando sbagliamo”

Intervenuto nella consueta conferenza della vigilia, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato in vista della sfida contro l'Udinese

Intervenuto nella consueta conferenza della vigilia, Paulo Fonseca , tecnico del Milan , ha parlato in vista della sfida contro l' Udinese . Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per la conferenza completa!

Se ci possiamo aspettare delle punizioni: "Vediamo domani. Io penso allo spirito della squadra, ciò che è importante. Nessun calciatore è più importante del Milan. Dobbiamo prendere la responsabilità quando sbagliamo. Se qualcuno sbaglia lo spirito di squadra per me è difficile. Vediamo domani come sarà".