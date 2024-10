Milan, Fonseca: “Dico sempre ciò che penso, non mi frega un c***o se…”

Intervenuto nella consueta conferenza della vigilia, Paulo Fonseca , tecnico del Milan , ha parlato in vista della sfida contro l' Udinese . Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per la conferenza completa!

Se a volte può essere frainteso il suo essere silenzioso: "Io non sono un attore, non lo faccio per gli altri. Ciò che penso lo dico negli spogliatoi, faccia a faccia con i giocatori. Se abbiamo problemi non mi frega un ca**o del nome dei giocatori. Affronto immediatamente il problema. Con la squadra o con i giocatori che hanno sbagliato".