Milan, Fonseca: “Se sono felice? A questi livelli è difficile esserlo sempre”

Se si sta divertendo: "Mi piacerebbe divertirmi di più. Essere allenatore, non solo qui, non è una cosa divertente. Soprattutto nelle squadre con pressione. Abbiamo momenti. Difficile essere sempre col sorriso in faccia. Però c'è una cosa che so: porto sempre la mia passione, tutti i giorni. Non cambierei la mia professione per nessuna. Non perché ho più soldi delle persone normali, ma perché amo ciò che faccio. Difficile, anche per la famiglia, perché non sempre torno col sorriso. Devo cercare di dimenticare la mia professione. Non è facile, ho tanti momenti difficili, ma ci sono tanti momenti che mi piacciono tanti. A questi livelli un allenatore è difficile sia sempre la persona più felice del mondo. Abbiamo problemi tutti i giorni".LEGGI ANCHE: Milan, Fonseca chiama: la squadra risponderà? Servono aggressività e…