Milan, Fonseca: “Stiamo cambiando tante cose, serve tempo perché…”

Intervenuto nella consueta conferenza della vigilia, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato in vista della sfida contro l'Udinese

Intervenuto nella consueta conferenza della vigilia, Paulo Fonseca , tecnico del Milan , ha parlato in vista della sfida contro l' Udinese . Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per la conferenza completa!

Come mai i giocatori stanno impiegando un po' a capire il suo modo di giocare: "Come sempre, dico la verità. È difficile cambiare, sempre. Stiamo cambiando tante cose. Anche io ho fatto questa riflessione e devo capire che è un cambiamento grande e che devo essere più paziente di quanto mi aspettassi. Abbiamo bisogno di tempo, magari di più tempo per cambiare. Si vede qualcosa già di importante, ma dobbiamo continuare a migliorare". LEGGI ANCHE: Milan-Udinese, tra Terracciano e Jimenez spunta la sorpresa? Le ultime >>>