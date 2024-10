Milan, Fonseca: “Chi sarà il capitano? Ora vi dico quello che penso”

Intervenuto nella consueta conferenza della vigilia, Paulo Fonseca , tecnico del Milan , ha parlato in vista della sfida contro l' Udinese . Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per la conferenza completa!

Chi sarà il capitano: "Sono arrivato e il Milan aveva già tre capitani: Calabria, Theo Hernandez e Rafa Leao. Perché sono quelli con più partite. Io posso essere o no d'accordo con questo, ma ho rispettato ciò che c'era dagli anni scorsi, devo. Quello che penso è che questa squadra ha bisogno di più leadership. Non è importante chi mette la fascia, ma negli spogliatoi serve. Lo so, ma non voglio dirlo, ma abbiamo altri giocatori che possono aiutare questi capitani".