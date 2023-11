Potrete seguire l'evento LIVE , come di consueto, sui canali ufficiali A.C. Milan e, in diretta testuale, sul nostro sito web ' PianetaMilan.it '. LEGGI ANCHE : Infortunati Milan, Pioli ritrova un calciatore importante >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.