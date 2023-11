Milan-Udinese, Cioffi: “Abbiamo fatto la partita, siamo una squadra nuova”

Che Milan ha visto e sul ritorno di Ibrahimovic che aveva pareggiato al suo vecchio esordio: "Ero talmente concentrato su di noi che la priorità era vedere se credevano in ciò che abbiamo fatto, come reagivano. Ho avuto grandi risposte. Non mi è cascato all'occhio. Il Milan è il Milan, con un grande allenatore e grandi giocatori in campo. Sono sicuro che faremo bene. Ibrahimovic per fortuna non c'era".

Se è la partita del gruppo: "Certo, la partita di stasera è frutto di chi ha giocato mercoledì. Siamo venuti qui a giocare il nostro calcio. Fare una prestazione pro attiva paga. Non abbiamo perso tempo, abbiamo giocato e abbiamo fatto punti. Perfetto".

Sugli esterni: "Tutti i gruppi non sono omogenei. La vittoria di stasera, come detto, è frutto della partita di mercoledì. La media età era di 20 e qualcosa, mentre il Cagliari aveva un'età media di 27 e abbiamo perso al 120' come non lo so. Questo ci fa fare la partita di stasera. I potenziali campioni che abbiamo vengono fuori e tirano fuori i giovani".

In cosa può migliorare ancora l'Udinese e come sta vivendo il momento Samardzic: "Samardzic ha fatto una grande partita, quando un centrocampista tira due o tre volte vuol dire che è vicino alla porta. Sono contento della sua partita. Abbiamo giocatori di grande qualità, vedremo un'altra Udinese d'ora in poi".

Se oggi inizia un nuovo campionato: "Significa tantissimo. Il campionato è iniziato sabato scorso a Monza, la squadra ha qualità. Oggi abbiamo visto uno specchio e ci siamo accorti che siamo bellissimi. Frutto di sacrificio, di qualità e di passione".

