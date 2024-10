Milan-Udinese, Fofana: “Forse è la mia miglior partita”

Se è rimasto sorpreso dalla formazione: "No, perché ero in allenamento. Avevo visto, non ero sorpreso. Mi fido di chi ha giocato e hanno dimostrato le qualità. Non hanno giocato tanto a inizio stagione. Sono contento che Chukwueze abbia segnato, Okafor abbia fatto bene. Non era facile e sono orgoglioso".

Se è la sua miglior partita e sulle differenze rispetto a come giocava: "Forse è la mia miglior partita, non lo so. Ho sempre detto che voglio migliorare partita dopo partita, spero che ogni settimana sia la mia miglior partita. Sono a disposizione dell'allenatore per giocare come e dove preferisce".

Se è un po' stanco o se può giocare ogni partita e se somiglia a Desailly: "No, devo provare a dare il meglio in ogni partita. Finché l'allenatore mi mette in campo, io starò in campo".

Su Maignan capitano: "Non penso sia una consacrazione. È normale quando si cresce partita dopo partita. Sono felice per lui. Rispettiamo il primo capitano".

Sul gruppo che si è visto stasera e se si sta creando il giusto spirito: "Penso di sì, dobbiamo essere sempre così. Non giochiamo sempre 10 vs 11, è positivo aver affrontato questa situazione a inizio stagione. Vincere una partita così è positivo".