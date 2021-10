Milan-Torino, Pioli: “Scudetto? Ce la giochiamo. Siamo competitivi e forti”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Torino, ha espresso la sua opinione sulla sua squadra come pretendente per il titolo

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Torino, ha espresso la sua opinione sulla sua squadra come pretendente per il titolo. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Credo che siamo competitivi e forti, possiamo giocarcela. Ieri però ho visto che dobbiamo affrontare avversari forti. Sono state partite di livello. I nostri contendenti sono forti. Ci sarà da tenere alto il livello e farlo con continuità".