Milan-Torino, Juric: “Difficile fare bene se perdiamo sempre giocatori”

Stefano Bressi

Ivan Juric, allenatore granata, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Torino, partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Il sentimento predominante dopo questa partita: "La mia sensazione è quella che ho vissuto tanto in questi anni. Prepari bene la partita e poi manca qualcosa per vincere. Classica delle medio piccole. Fai tutto bene, poi manca il passo per vincere".

Se manca una punta: "No, non è questo. Penso che nella costruzione, quando hai giocatori buoni non li dai via. Se perdi sempre buoni giocatori il livello va verso il basso anche se lavori bene. La mia sensazione è che i ragazzi facevano tante cose fatte bene, dominando e facendoli giocare poco. Però non riesci a vincere come le squadre più forti".

Sul centrocampista giovane lituano: "Non è facile perdere due centrocampisti come noi. L'ho cambiato per l'ammonizione. Per me può fare meglio. Non mi ha deluso, ha fatto una partita normale. Da quello che ho visto in amichevole e allenamento può fare meglio".

Se si è fatto male Buongiorno e su Adopo: "Buongiorno penso non si sia fatto nulla. Mi auguro solo una botta. Per quanto riguarda Adopo sta crescendo, ogni volta fa passi avanti e dimostra di meritare l'occasione. Facendo così lo prendo sempre più in considerazione. Oggi ottima gara".

Se aumenta la consapevolezza della sua squadra una sconfitta così: "Non si tratta di consapevolezza. Il problema è non riuscire ad andare più avanti. Io col Torino vorrei di più, ma perdendo giocatori non riesco a farlo".