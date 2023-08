Milan-Torino, data e orario della conferenza stampa di Pioli | PM News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, presenterà i temi principali di Milan-Torino, partita della 2^ giornata della Serie A 2023-2024, in conferenza stampa a Milanello. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'appuntamento con Pioli in conferenza è previsto per domani, venerdì 25 agosto, alle ore 14:00, nella sala stampa del centro sportivo rossonero di Carnago (VA). Potrete seguire l'evento, LIVE, sui canali ufficiali di A.C. Milan. Oltre che, ovviamente, con la consueta diretta testuale di 'PianetaMilan.it'. Milan, Moncada prepara il colpo in attacco >>>