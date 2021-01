Milan, Tomori: “Quando mi ha chiamato Maldini non ho avuto dubbi”

Milan, Tomori sulla chiamata di Maldini

Fikayo Tomori, neo difensore del Milan, si è presentato in conferenza stampa. Il giocatore ha elogiato Paolo Maldini, definendolo il più grande difensore della storia. Pochissimi dubbi quando è arrivata la sua chiamata. Ecco le dichiarazioni: “Quando mi ha chiamato Maldini non ho avuto dubbi, sappiamo tutti che è stato il più grande difensore. Quando il mio procuratore mi diceva che mi cercava Maldini non ci ho pensato due volte”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Fikayo Tomori >>>