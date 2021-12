Milan, Tomori: “Kjaer? Abbiamo personalità per sopperire alla mancanza”

Fikayo Tomori, alla vigilia di Milan-Liverpool, ha risposto alla domanda se possiede la personalità per sopperire all'assenza di Simon Kjaer

Fikayo Tomori, alla vigilia di Milan-Liverpool, ha risposto alla domanda se possiede la personalità per sopperire all'assenza di Simon Kjaer. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Kjaer è una pietra miliare e non vede l'ora di tornare. Sarà difficile questa fase, ma non c'è una personalità che gestisce un reparto. Noi giochiamo di squadra. Sicuramente la personalità ce l'abbiamo per riuscire a sopperire". Clicca qui per leggere le dichiarazioni integrali di Stefano Pioli e Fikayo Tomori