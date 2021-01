Milan, Tomori: “Coppia con Romagnoli? Faremo bene anche in futuro”

Milan, Tomori sulla coppia con Romagnoli

Fikayo Tomori, neo difensore del Milan, si è presentato oggi in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni su Alessio Romagnoli, compagno di reparto nel derby di Coppa Italia perso contro l’Inter: “Spero di dare il meglio in questo club per molto tempo, il mister giudicherà se posso farlo. Giocare con Romagnoli è stato positivo, spero che faremo molte altre partite. Al momento dobbiamo aiutarci nella comunicazione, lui non parla inglese e io non parlo italiano, ma ci capiamo già molto bene. Faremo bene anche per il futuro“. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Fikayo Tomori >>>