Milan, Thiaw: “Maldini un emblema. Ma seguivo anche Nesta e non solo”

Conferenza stampa di presentazione, oggi a Milanello , per Malick Thiaw . Il difensore tedesco, classe 2001, che il Milan , nell'ultimo calciomercato estivo, ha prelevato dallo Schalke 04 per 7 milioni di euro bonus inclusi ( LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI ).

Interrogato dai cronisti presenti nella sala stampa del centro sportivo rossonero su cosa conosce della storia del Milan e sull'effetto che fa nell'avere Paolo Maldini come dirigente e modello di difensore, Thiaw ha risposto quanto segue. "È un emblema Maldini, il Milan ha sempre avuto grandi difensori, come anche Alessandro Nesta. Io da piccolo non ero difensore e seguivo anche altri, come Ronaldinho e Kaká, ma negli ultimi anni ho seguito molto la Serie A e la conosco abbastanza".