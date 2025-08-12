Pianeta Milan
Milan, Terracciano: “Torriani mentalità giusta. Può costruirsi …”

Pietro Terracciano, portiere del Milan, si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club: ecco il parere su Lorenzo Torriani
Pietro Terracciano, classe 1990, portiere italiano che il Milan ha prelevato a titolo definitivo gratuito dalla Fiorentina in questa sessione estiva di calciomercato, si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club rossonero, 'Casa Milan', rispondendo con piacere a tutte le domande dei giornalisti presenti.

Milan, Terracciano: "Torriani ha la mentalità giusta per crescere"

Su Lorenzo Torriani: "Ha un'ottima attitudine, non si accontenta mai. Si vede già in allenamento. Ha la testa sulle spalle. Ha la mentalità giusta per crescere ancora e qui al Milan può ancora migliorare. Con l'atteggiamento che ha può costruirsi un grande futuro".

Pietro Terracciano è arrivato al Milan al posto di Sportiello: l'ex portiere rossonero è passato all'Atalanta, mentre Terracciano è sato prelevato dai rossoneri dalla Fiorentina. L'ex estremo difensore della Viola probabilmente sarà il vice di Mike Maignan con Lorenzo Torriani che dovrebbe essere il terzo portiere della rosa di Massimiliano Allegri.

