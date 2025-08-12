Milan, Terracciano: “Torriani mentalità giusta. Può costruirsi …”

Pietro Terracciano , classe 1990 , portiere italiano che il Milan ha prelevato a titolo definitivo gratuito dalla Fiorentina in questa sessione estiva di calciomercato , si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club rossonero, 'Casa Milan', rispondendo con piacere a tutte le domande dei giornalisti presenti.

Milan, Terracciano: "Torriani ha la mentalità giusta per crescere"

Su Lorenzo Torriani: "Ha un'ottima attitudine, non si accontenta mai. Si vede già in allenamento. Ha la testa sulle spalle. Ha la mentalità giusta per crescere ancora e qui al Milan può ancora migliorare. Con l'atteggiamento che ha può costruirsi un grande futuro".