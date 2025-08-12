Milan, Terracciano: “Mi ha meravigliato vedere così tanti tifosi all’estero”

Pietro Terracciano , classe 1990 , portiere italiano che il Milan ha prelevato a titolo definitivo gratuito dalla Fiorentina in questa sessione estiva di calciomercato , si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club rossonero, 'Casa Milan', rispondendo con piacere a tutte le domande dei giornalisti presenti.

Milan, Terracciano stupito dai tifosi rossoneri: ecco le sue parole

Sull'impatto nel Milan e sull'accoglienza dei tifosi: "Anche meglio di quello che pensavo. Con i tifosi, ho potuto vedere solo all'estero finora. Mi ha meravigliato vedere così tanti tifosi all'estero. Sapevo che il Milan ne aveva tanti all'estero, ma così tanti non pensavo. Non vedo l'ora di vederli in Coppa Italia, dalla parte mia e dalla parte nostra".