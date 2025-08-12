Pianeta Milan
Milan, Terracciano: “Mi ha meravigliato vedere così tanti tifosi all’estero”

Pietro Terracciano, portiere del Milan, si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club: ecco il parere sui tifosi rossoneri
Pietro Terracciano, classe 1990, portiere italiano che il Milan ha prelevato a titolo definitivo gratuito dalla Fiorentina in questa sessione estiva di calciomercato, si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club rossonero, 'Casa Milan', rispondendo con piacere a tutte le domande dei giornalisti presenti.

Sull'impatto nel Milan e sull'accoglienza dei tifosi: "Anche meglio di quello che pensavo. Con i tifosi, ho potuto vedere solo all'estero finora. Mi ha meravigliato vedere così tanti tifosi all'estero. Sapevo che il Milan ne aveva tanti all'estero, ma così tanti non pensavo. Non vedo l'ora di vederli in Coppa Italia, dalla parte mia e dalla parte nostra".

Pietro Terracciano è arrivato al Milan al posto di Sportiello: l'ex portiere rossonero è passato all'Atalanta, mentre Terracciano è sato prelevato dai rossoneri dalla Fiorentina. L'ex estremo difensore della Viola probabilmente sarà il vice di Mike Maignan con Lorenzo Torriani che dovrebbe essere il terzo portiere della rosa di Massimiliano Allegri.

