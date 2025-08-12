Milan, Terracciano: “Allegri sta creando qualcosa di importante”

Pietro Terracciano , classe 1990 , portiere italiano che il Milan ha prelevato a titolo definitivo gratuito dalla Fiorentina in questa sessione estiva di calciomercato , si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club rossonero, 'Casa Milan', rispondendo con piacere a tutte le domande dei giornalisti presenti.

Milan, Terracciano: "Con Allegri rapporto da amici? Mai! Deve esserci ..."

Su Massimiliano Allegri: "Rapporto da amici? Mai! Deve esserci sempre il distacco tra giocatore e allenatore. Con Vincenzo Italiano abbiamo fatto un percorso importante, anche se senza trofei. Allegri sta creando qualcosa di importante e in carriera ha dimostrato di poter creare un bel rapporto con i giocatori".