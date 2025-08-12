Pianeta Milan
Milan, Terracciano: “Allegri sta creando qualcosa di importante”

Pietro Terracciano, portiere del Milan, si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club: ecco il parere su Massimiliano Allegri
Pietro Terracciano, classe 1990, portiere italiano che il Milan ha prelevato a titolo definitivo gratuito dalla Fiorentina in questa sessione estiva di calciomercato, si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club rossonero, 'Casa Milan', rispondendo con piacere a tutte le domande dei giornalisti presenti.

Su Massimiliano Allegri: "Rapporto da amici? Mai! Deve esserci sempre il distacco tra giocatore e allenatore. Con Vincenzo Italiano abbiamo fatto un percorso importante, anche se senza trofei. Allegri sta creando qualcosa di importante e in carriera ha dimostrato di poter creare un bel rapporto con i giocatori".

Pietro Terracciano è arrivato al Milan al posto di Sportiello: l'ex portiere rossonero è passato all'Atalanta, mentre Terracciano è sato prelevato dai rossoneri dalla Fiorentina. L'ex estremo difensore della Viola probabilmente sarà il vice di Mike Maignan con Lorenzo Torriani che dovrebbe essere il terzo portiere della rosa di Massimiliano Allegri.

