Milan, Tare: “Mercato? Ho le idee chiare. Non sarà rivoluzione, ma …”

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha parlato del mercato che ha in mente per i rossoneri e della squadra che verrà. Le dichiarazioni

Ieri, a 'Casa Milan', l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare , hanno accolto i giornalisti che seguono quotidianamente le vicende rossonere, tra cui noi di 'PianetaMilan.it', per un punto sulla squadra in costruzione in vista della stagione 2025-2026 .

Alla domanda: 'A che punto è la costruzione del Milan e che squadra pensa di consegnare all'allenatore Massimiliano Allegri?', Tare ha risposto quanto segue. "Abbiamo cercato di capire in questa prima fase di mercato le uscite e quali sono i giocatori che possono arrivare. Abbiamo fatto tante riunioni. Anche con Zlatan Ibrahimović, con Geoffrey Moncada e l'allenatore. Ci siamo visti diverse volte e penso di avere le idee chiare. Non sarà una rivoluzione. Sarà un modo di agire in ruoli specifici per tornare a essere competitivi. Sarà una stagione in cui avremo modo di lavorare con più tempo e sarà utile creare basi per un progetto futuro della squadra".