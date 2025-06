Milan, Tare: 'Maignan non parte. Il mercato è imprevedibile, ma lui ...'

Su Maignan e sull'umore dei senatori: "Penso che, vedendo anche l'esperienza di altre squadre con annate storte, poi sono tornate subito protagoniste. Può succedere anche qui. Per quanto riguarda Maignan, non è in partenza. Sarà con noi anche la prossima stagione. C'è stata una trattativa con una squadra inglese, ma non si è trovato un accordo. È un punto di riferimento importante, dentro e fuori dal campo. Abbiamo deciso di puntare su di lui anche per la prossima stagione. Il mercato è imprevedibile, ma per noi rimane punto fermo. Dobbiamo cercare di trasmettere tanto e qualcosa di nuovo. I tifosi hanno bisogno di questo. Stiamo cercando di capire cosa serve per migliorare. Non sarà una rivoluzione, ma giocatori funzionali. Per aumentare la qualità di questa squadra, che era già buona. L'anno scorso ha vinto un trofeo ed è andata vicina al secondo, poi è andata come è andata. Da quegli errori bisogna ripartire, con entusiasmo e positività".