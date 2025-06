Milan, previsti colloqui per il rinnovo di Maignan: la sensazione

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan - che agli inizi del mese di giugno ha respinto l'assalto del Chelsea per Mike Maignan - si sta attrezzando per non perdere il portiere francese, classe 1995, a parametro zero tra un anno: ma il rinnovo del contratto di 'Magic Mike', in scadenza il 30 giugno 2026, è ancora possibile?