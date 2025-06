Se Allegri ha chiesto qualcosa in particolare, Tare: "Sono in contatto con lui di continuo, cinque volte al giorno. Sa tutto ciò che stiamo facendo, come giusto che sia. Come ho detto prima, abbiamo parlato solo di caratteristiche e opportunità che quotidianamente escono fuori. Sappiamo cosa serve per il suo sistema di gioco. Bisogna creare fin da subito questa cosa. Ci siamo detti che prima ci sono determinati ruoli, poi il resto fino alla fine del mercato".