Milan-Stella Rossa, Pioli: “Dobbiamo ripartire con ritmo e continuità”

Milan-Stella Rossa, Pioli: “Le partite sono tutte diverse”

Intervenuto durante la conferenza stampa pre Milan-Stella Rossa di Europa League, Stefano Pioli ha parlato in maniera convinta del percorso fatto fin qui dei suoi ragazzi. "In Europa è stato un percorso difficile e complicato, ma siamo riusciti a superare tutti gli ostacoli. Domani abbiamo un piccolissimo vantaggio, ma dovremo giocare nel migliore dei modi per poter passare il turno. C'è la convinzione di confermare le nostre qualità, di dimostrare il nostro valore e dobbiamo ripartire con ritmo e continuità, a cominciare dalla partita di domani. Gli avversari ci conoscono? Le partite sono tutte diverse e possono cambiare, ma noi dobbiamo avere dei principi di gioco chiari. Dobbiamo insistere su questo e dobbiamo farci trovare pronti".